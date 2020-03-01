Установите ГЛОНАСС Мониторинг от «БаРус»
с гарантией окупаемости в течение 60 дней, чтобы освободить 25-43% своего бюджета от расходов на автопарк

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Адекватные цены, проверенное оборудование
и 1 месяц обслуживания бесплатно

Гарантированная окупаемость затрат контроля топлива глонасс мониторинг

Гарантированная окупаемость затрат
в течение 60 дней и оптимальное оборудование

Абонентская плата всего 390 рублей за глонасс мониторинг, контроль топлива

Абонентская плата всего 500 рублей
без дополнительных платежей

Простая, интуитивно понятная "картина"
движения автотраспорта
Процесс установки и эксплуатации ГЛОНАСС Мониторинг от «БаРус» прост и понятен.
Любое отклонение от маршрута легко заметить, так как в системе видно непосредственно каждого человека,
каждую машину и проделанный ими путь.
  • Мониторинг маршрута транспорта, автобусов Маршрут
    Закрыть ГЛОНАСС мониторинг маршрута транспорта, автомобилей, автобусов

    Маршрут

    Система автоматически строит маршрут между двумя заданными адресами

  • контроль глонасс мониторинг Контроль событий
    контроль превышения скорости, опасного вождения для автопарка

    Контроль событий

    Приложение позволяет контролировать случаи превышения скорости и опасного вождения

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  • отчет - мониторинг расхода топлива Отчет по расходу топлива
    отчет - мониторинг расхода топлива

    Отчет по расходу топлива

    Полная система табличных отчетов позволяет анализировать эффективность использования транспортных и людских ресурсов. Вы можете получить подробные или агрегированные данные за любой период времени – в табличном и графическом виде.

    Закрыть
  • отчет - система мониторинга автотранспорта, мониторинг всех поездок Отчет по поездкам
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    Отчет по поездкам

    В этом отчете вы можете просмотреть подробную информацию о всех поездах за выбранный период

    Закрыть
мониторинг - бесплатный тест, гарантированная экономия

Бесплатный тестовый монтаж и гарантия сокращения издержек

глонасс мониторинг - возврат денег

Возврат денег при отсутствии результата(если четко следовали нашим инструкциям)

мониторинг, контроль транспорта, автобусов, автомобилей через мобильное приложение

Возможность контролировать свой автопарк прямо с мобильного из любой точки мира

система точного контроля, в которую не смогут вмешаться водители

Автономная система точного контроля, в которую не смогут вмешаться водители

Получите полный комплекс услуг
на всех этапах сотрудничества
Наша компания предлагает комплексное решение задач, связанных с эффективным контролем транспорта и действий водителей. Мы не просто продаем систему мониторинга — мы подбираем оптимальное для клиента оборудование, монтируем и настраиваем его, консультируем, обучаем, оказываем профессиональную техническую поддержку. В наш комплекс услуг входят:
спутниковый мониторинг транспорта глонасс Анализ ситуации и бесплатная консультация с рекомендациями того, что вам необходимо.
Система ГЛОНАСС Мониторинг

от "Барус"— это универсальное решение. Для максимальной эффективности контроля важно учесть все индивидуальные параметры предприятия, на котором она будет использоваться, и подобрать оптимальный комплект оборудования — навигационных терминалов, расходомеров, датчиков.

Заявка
После того, как выбрана оптимальная

для вашего предприятия техническая база, мы берем на себя решение всех вопросов с доставкой оборудования и его качественным монтажом. После установки оборудование тщательно проверяется, пломбируется и защищается антивандальными средствами, которые предотвращают попытки водителей вывести систему мониторинга из строя.

Заявка
поставка и монтаж оборудования ГЛОНАСС мониторинг Поставка и монтаж необходимого оборудования для решения актуальных на вашем предприятии задач
программа глонасс мониторинг транспорта Программное обеспечение и настройка параметров ПО под ваши индивидуальные требования
При использовании системы ГЛОНАСС

контролировать важные процессы и показатели вы сможете посредством специализированного программного обеспечения, которое настраивается индивидуально. ПО обеспечит оперативное поступление информации в виде подробных отчетов, на основе которых вы сможете своевременно реагировать и корректировать действия сотрудников.

Заявка
Мы не оставим вас и ваших сотрудников

один на один с системой, о которой вы знаете слишком мало. Тесная работа с клиентом — важная часть наших комплексных мер по внедрению и обеспечению удобства эксплуатации системы ГЛОНАСС Мониторинг от «БаРус». Наши специалисты научат вас работать с оборудованием и ПО, настроят программно-аппаратную базу под ваши задачи, оперативно предоставят консультационную и техническую поддержку.

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обучение работе с оборудованием глонасс мониторинг Техническая и консультационная поддержка, а также обучение работе с оборудованием и программным обеспечением

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Адекватная цена
за достойное качество
После 14 дней бесплатного тестирования выбирайте подходящий тариф
ГЛОНАСС мониторинг
заказать установку системы глонасс мониторинг
Стоимость с монтажом от от 8900руб.
Абонентская плата 500 руб./мес.

1) контроль в режиме реального времени

2) доступ 24/7 из любой точки мира

3) контроль пробега, маршрутов, скорости, стоянок и многое другое

4) более 20 эффективных отчётов

5) интуитивно понятное ПО, которое легко настраивается под Ваши потребности

6) бесплатные уведомления на почту о нарушениях

7) хранение информации на наших серверах 1 год

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Контроль топлива
система контроля расхода топлива
Стоимость с монтажом от от 20900 руб.
Абонентская плата 500 руб.

1) подключаем как через датчик уровня топлива, так и через CAN автомобиля

2) контроль в режиме реального времени

3) доступ 24/7 из любой точки мира

4) контроль уровня топлива, пробега, маршрутов, скорости, стоянок и многое другое

5) более 20 эффективных отчётов

6) бесплатные уведомления на почту о нарушениях

7) хранение информации на наших серверах 1 год

Заказать

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Plug & Play
(оборудование, не требующее установки)
подключение Plug & Play
Стоимость от от 7900 руб.
Абонентская плата 500 руб.

1) терминалы не требуют монтажа - свободная ротация между транспортными средствами

2) варианты подключения в прикуриватель и в OBDll разъём (диагностический)

3) контроль в режиме реального времени

4) доступ 24/7 из любой точки мира

5) контроль пробега, маршрутов, скорости, стоянок и многое другое

6) бесплатные уведомления на почту о нарушениях

7) хранение информации на наших серверах 1 год

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Уверены, что ваш транспорт используется эффективно, и вам не нужен дополнительный контроль??
Подключите бесплатно систему ГЛОНАСС Мониторинг от «БаРус», чтобы в течение 14 дней подтвердить или опровергнуть свои предположения
Принцип бесперебойной и точной работы
ГЛОНАСС Мониторинг от «БаРус»
Общая схема работы системы предельно проста.
принцип работы системы ГЛОНАСС
ШАГ № 1

На подконтрольные транспортные средства устанавливается необходимое оборудование.

оборудование глонасс мониторинг пломбируется
ШАГ № 2

Смонтированное оборудование пломбируется и надежно защищается антивандальными средствами.

спутниковый мониторинг автотранспорта
ШАГ № 3

Спутник определяет местоположение терминала

мобильный мониторинг транспорта
ШАГ № 4

С помощью мобильной связи данные с терминала поступают на наш сервер и обрабатываются

мобильный мониторинг автомобиля
личный кабинет глонасс мониторинг
ШАГ № 5

Обработанные данные со всеми параметрами выгружаются в личный кабинет в удобном для просмотра виде

Система отслеживания транспорта
отличное решение для знающих цену деньгам, времени и нервам
Эффективный технологичный контроль транспорта оптимально подходит любому предприятию, деятельность которого тесно связана с регулярной эксплуатацией транспортных средств. Система ГЛОНАСС Мониторинг от «БаРус» будет идеальна для:
Система ГЛОНАСС Мониторинг от БаРус для Автопарков любого масштаба

Автопарков любого масштаба

Система ГЛОНАСС Мониторинг от БаРус для Пассажирских и грузовых такси

Пассажирских и грузовых такси

Система ГЛОНАСС Мониторинг от БаРус для Лизинговых компаний

Лизинговых компаний

Система ГЛОНАСС Мониторинг от БаРус для Логистических компаний

Логистических компаний

Система ГЛОНАСС Мониторинг от БаРус для Транспортных и торговых компаний

Транспортных и торговых компаний

Система ГЛОНАСС Мониторинг от БаРус для Организаций, сдающих транспорт в аренду

Организаций, сдающих транспорт в аренду

Система ГЛОНАСС Мониторинг от БаРус для Служб эвакуации автомобилей

Служб эвакуации автомобилей

Система ГЛОНАСС Мониторинг от БаРус для Охранных предприятий

Охранных предприятий

Наше предложение обеспечит эффективный контроль всем, кто:
контроль автотранспорта для экономии денег и оптимизации расходов

Умеет считать деньги и правильно их расходовать

контроль автотранспорта для экономии

Понимает, что контроль никогда не бывает лишним

контроль автотранспорта для мониторинга и проверки

Хочет всегда видеть полную картину происходящего

контроль водителей автопарка

Предпочитает поддерживать дисциплину среди сотрудников

контроль автотранспорта и финансовых средств

Планирует направлять финансовые средства именно туда, где это требуется;

контроль автотранспорта и бюджета автопарка

Не привык бросать бюджет предприятия на ветер и не хочет мириться с пустыми тратами

Считаете, что внедрение ГЛОНАСС Мониторинг от «БаРус» обойдется слишком дорого?
Оставьте заявку, и наши специалисты бесплатно рассчитают для вас стоимость с учетом нужд вашего предприятия
Нам не все равно:
делаем больше, чем многие вместе взятые!

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Мы


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История «БаРус» и причины доверия сильных игроков рынка
Члены нашей команды одними из первых в стране стали специализироваться на внедрении систем контроля мобильных объектов посредством спутниковой связи. Именно благодаря их опыту компания «БаРус» с момента образования остается лидером отечественного рынка, предлагая максимально эффективные передовые решения, самым популярным и востребованным из которых в области транспорта является система ГЛОНАСС Мониторинг от «БаРус».
История компании Барус
Наша задача

Наша задача — стабильно удерживать высокую планку качества во всем, начиная от уровня сервиса и заканчивая эффективностью предлагаемых решений.

цель компании Барус
Наша цель

Наша задача — стабильно удерживать высокую планку качества во всем, начиная от уровня сервиса и заканчивая эффективностью предлагаемых решений.

задача компании Барус
Наша миссия

Наша задача — стабильно удерживать высокую планку качества во всем, начиная от уровня сервиса и заканчивая эффективностью предлагаемых решений.

Благодарные клиенты о сотрудничестве без прикас
отзыв о компании Барус
адрес компании Барус
ООО "БаРус"
Россия, Московская область, Коломна,
ул. Октябрьская, д. 121, стр. К, оф. 3
Стремитесь к оптимизации действий сотрудников и сокращению издержек?
Внедрите ГЛОНАСС Мониторинг от «БаРус», чтобы уменьшить расходы на автотранспорт, повысить дисциплину водителей и увеличить доходы предприятия!

Установка спутниковой GPS ГЛОНАСС системы мониторинга автотранспорта. Купить оборудование для мониторинга и контроля транспортных средств ГЛОНАСС. Выгодная цена.

Система спутникового ГЛОНАСС мониторинга топлива транспорта с датчиком уровня топлива обеспечивает следующее: контроль расхода топлива, контроль уровня топлива, контроль сливов топлива.

Вы получите онлайн доступ в личный кабинет ГЛОНАСС мониторинга через программу для мониторинга транспорта или мобильное приложение.

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