Установите ГЛОНАСС Мониторинг от «БаРус» с гарантией окупаемости в течение 60 дней, чтобы освободить 25-43% своего бюджета от расходов на автопарк
Анализ потребностей
Подбор оборудования
Монтаж и контроль
Техническое обслуживание
Установите ГЛОНАСС Мониторинг от «БаРус» с гарантией окупаемости в течение 60 дней, чтобы освободить 25-43% своего бюджета от расходов на автопарк
Анализ потребностей
Подбор оборудования
Монтаж и контроль
Техническое обслуживание
Адекватные цены, проверенное оборудованиеи 1 месяц обслуживания бесплатно
Гарантированная окупаемость затрат в течение 60 дней и оптимальное оборудование
Абонентская плата всего 500 рублей без дополнительных платежей
Бесплатный тестовый монтаж и гарантия сокращения издержек
Возврат денег при отсутствии результата(если четко следовали нашим инструкциям)
Возможность контролировать свой автопарк прямо с мобильного из любой точки мира
Автономная система точного контроля, в которую не смогут вмешаться водители
от "Барус"— это универсальное решение. Для максимальной эффективности контроля важно учесть все индивидуальные параметры предприятия, на котором она будет использоваться, и подобрать оптимальный комплект оборудования — навигационных терминалов, расходомеров, датчиков.Заявка
для вашего предприятия техническая база, мы берем на себя решение всех вопросов с доставкой оборудования и его качественным монтажом. После установки оборудование тщательно проверяется, пломбируется и защищается антивандальными средствами, которые предотвращают попытки водителей вывести систему мониторинга из строя.Заявка
контролировать важные процессы и показатели вы сможете посредством специализированного программного обеспечения, которое настраивается индивидуально. ПО обеспечит оперативное поступление информации в виде подробных отчетов, на основе которых вы сможете своевременно реагировать и корректировать действия сотрудников.Заявка
один на один с системой, о которой вы знаете слишком мало. Тесная работа с клиентом — важная часть наших комплексных мер по внедрению и обеспечению удобства эксплуатации системы ГЛОНАСС Мониторинг от «БаРус». Наши специалисты научат вас работать с оборудованием и ПО, настроят программно-аппаратную базу под ваши задачи, оперативно предоставят консультационную и техническую поддержку.Заявка
1) контроль в режиме реального времени
2) доступ 24/7 из любой точки мира
3) контроль пробега, маршрутов, скорости, стоянок и многое другое
4) более 20 эффективных отчётов
5) интуитивно понятное ПО, которое легко настраивается под Ваши потребности
6) бесплатные уведомления на почту о нарушениях
7) хранение информации на наших серверах 1 год
1) подключаем как через датчик уровня топлива, так и через CAN автомобиля
2) контроль в режиме реального времени
3) доступ 24/7 из любой точки мира
4) контроль уровня топлива, пробега, маршрутов, скорости, стоянок и многое другое
5) более 20 эффективных отчётов
6) бесплатные уведомления на почту о нарушениях
7) хранение информации на наших серверах 1 год
1) терминалы не требуют монтажа - свободная ротация между транспортными средствами
2) варианты подключения в прикуриватель и в OBDll разъём (диагностический)
3) контроль в режиме реального времени
4) доступ 24/7 из любой точки мира
5) контроль пробега, маршрутов, скорости, стоянок и многое другое
6) бесплатные уведомления на почту о нарушениях
7) хранение информации на наших серверах 1 год
На подконтрольные транспортные средства устанавливается необходимое оборудование.
Смонтированное оборудование пломбируется и надежно защищается антивандальными средствами.
Спутник определяет местоположение терминала
С помощью мобильной связи данные с терминала поступают на наш сервер и обрабатываются
Обработанные данные со всеми параметрами выгружаются в личный кабинет в удобном для просмотра виде
Автопарков любого масштаба
Пассажирских и грузовых такси
Лизинговых компаний
Логистических компаний
Транспортных и торговых компаний
Организаций, сдающих транспорт в аренду
Служб эвакуации автомобилей
Охранных предприятий
Умеет считать деньги и правильно их расходовать
Понимает, что контроль никогда не бывает лишним
Хочет всегда видеть полную картину происходящего
Предпочитает поддерживать дисциплину среди сотрудников
Планирует направлять финансовые средства именно туда, где это требуется;
Не привык бросать бюджет предприятия на ветер и не хочет мириться с пустыми тратами
Конкуренты
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01
Комплексная поддержка
02
Честные цены
03
Передовые технологии
04
Индивидуальные решения
05
Обучение
06
Экспертные рекомендации
07
Техническое сопровождение во время эксплуатации
Мы
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Наша задача — стабильно удерживать высокую планку качества во всем, начиная от уровня сервиса и заканчивая эффективностью предлагаемых решений.
Наша задача — стабильно удерживать высокую планку качества во всем, начиная от уровня сервиса и заканчивая эффективностью предлагаемых решений.
Наша задача — стабильно удерживать высокую планку качества во всем, начиная от уровня сервиса и заканчивая эффективностью предлагаемых решений.
Установка спутниковой GPS ГЛОНАСС системы мониторинга автотранспорта. Купить оборудование для мониторинга и контроля транспортных средств ГЛОНАСС. Выгодная цена.
Система спутникового ГЛОНАСС мониторинга топлива транспорта с датчиком уровня топлива обеспечивает следующее: контроль расхода топлива, контроль уровня топлива, контроль сливов топлива.
Вы получите онлайн доступ в личный кабинет ГЛОНАСС мониторинга через программу для мониторинга транспорта или мобильное приложение.
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